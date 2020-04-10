اليوم السابع
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حملات نظافة ورفع الأتربة من تطهير الترع بطريق القفاص بقرية القرايا فى الأقصر

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:14 م
حملات نظافة ورفع الأتربة من تطهير الترع بطريق القفاص بقرية القرايا فى الأقصر حملات لنظافة ورفع الأتربة من تطهير الترع بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة والمواد الصلبة الناتجة من تطهير الترع بطريق القفاص بقرية القرايا، حيث تمت توسعة وتسوية الطريق بمعدات الوحدة المحلية ومسئولى النظافة، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالمتابعه والعمل اليومى فى منظومة النظافة.

وخلال الجولة قام المهندس محمد العشرى بمخاطبة مسئولى الرى عن القمامة التى بداخل الترع، وأكد مسئولى الرى، أنه جارى حل المشكلة وجارى استمرار العمل بكل جدية في منظومة النظافة، وكان قد قاد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة القرايا، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن إزالة 7 حالات على مساحة 2300 متر مربع تقريباً، وذلك بمرافقة عبد الله مسئول الجمعية الزراعية بالقرايا، ومختصين التنظيم بالوحدة المحلية، ونفذت الحملةه بمعدات الوحدة المحلية وهى عبارة عن أحواش وأسوار من الطوب الأبيض، كما تم التأكيد على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، مواصلة حملات النظافة والتعقيم والتطهير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا، بتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس المدينة بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، وكذلك رش وتعقيم معدات الحملة الميكانيكية بصفة يومية عند خروج أي وردية، وذلك للعمل حفاظاً على السائقين والعاملين بقطاع النظافة من خطر إنتشار العدوى.

1 حملات لنظافة ورفع الأتربة من تطهير الترع بالأقصر
 

 

مخاطبة الرى لحل مشكلة القمامة بداخل الترع بمدينة إسنا
 

 

نظافه ورفع الأتربة من تطهير الترع بطريق القفاص بالقرايا
 

الاقصر

مجلس قروى النمسا

اخبار الاقصر

تنظيف الترع والمصارف

مدينة اسنا

اخبار المحافظات

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