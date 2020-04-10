اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:06 م
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حقوق المستهلك الروسية: لا يمكن لأحد أن يحدد تاريخ نهاية وباء كورونا حتى الآن

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:52 م
حقوق المستهلك الروسية: لا يمكن لأحد أن يحدد تاريخ نهاية وباء كورونا حتى الآن تطهير الشوارع فى روسيا
أ ش أ

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قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لأحد أن يحدد تواريخ نهاية وباء كورونا حتى الآن، ولا توجد أية توقعات واضحة لكيفية سلوك الفيروس أيضا.
 
وأضافت بوبوفا، خلال اجتماع المجلس الحكومى الأوراسى المشترك - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "لم يتمكن أحد فى العالم من تحديد مواعيد انتهاء هذا الوضع ، ولا يوجد لدى أية دولة توقعات علماء واضحة حول سلوك الفيروس الذى نعرفه منذ ثلاثة أشهر فقط".
 
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، قد أعلن ، فى وقت سابق اليوم الجمعة، تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس فى 57 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 1124 إصابة فى العاصمة موسكو و182 حالة فى ضواحى العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 11917 إصابة.
 

روسيا

الفيدراليه الروسيه لحقوق الانسان

كورونا

فيروس كورونا

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