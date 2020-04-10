اليوم السابع
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حاكم نيويورك: أول تراجع لعدد المصابين بكورونا فى العناية المركزة

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:23 م
حاكم نيويورك: أول تراجع لعدد المصابين بكورونا فى العناية المركزة حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، عن تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج فى وحدات العناية المركزة، وقال كومو فى موجز صحفى، اليوم الجمعة، إن عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة بمستشفيات الولاية تقلص بحلول الخميس، بواقع 17 حالة من مستوى يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض هو الأول "منذ انطلقنا فى هذه الرحلة".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشار إلى تسجيل 777 وفاة جديدة يوم الخميس، مقابل 799 حالة وفات تم تسجيلها الأربعاء، لكن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات ازداد بواقع 290 حالة الخميس، مقابل 200 الأربعاء.
 
وتبقى ولاية نيويورك، بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 17 ألف حالة.
 

امريكا

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

عمده نيويورك

العنايه المركزه

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