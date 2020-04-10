جهاز القاهرة الجديدة: فك الشدات الخشبية ومصادرة معدات لـ5 مخالفات بناء بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم إزالة 5 مخالفات أعمال بناء بعدة مناطق بالمدينة، موضحا أن الإزالات تمثلت فى فك الشدات الخشبية بالأدوار المخالفة ومصادرة المعدات ببعض المخالفات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية ومصادرة المعدات لدور مخالف بإحدى عمارات الحى الخامس بالتجمع الخامس، وكذا فك شدة خشبية لمخالفة بناء بعمارة بالبنفسج بالتجمع الأول، ومصادرة المعدات وأخذ تعهد على المهندس المنفذ بعدم استكمال أعمال النجارة مرة أخرى.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على الونش والعدة لمخالفة بناء بقطعة بالمجاورة الخامسة بمنطقة 1107 التجمع الأول، وكذا تم فك شدة خشبية بقطعة فى منطقة 3 بالتجمع الأول.

وأكد المهندس أمين غنيم، استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات بالمدينة، محذراً مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن هناك تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون في تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين.