تيريزا ماى تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعى أثناء تسوقها فى "ويتروز".. صور

كتبت رباب فتحى

ربما لم تعد تيريزا ماي موجودة في داونينج ستريت ، لكن عضوة حزب المحافظين لا تزال تقود بالقدوة خارج متجر ويتروز اليوم، حيث التزمت بقواعد التباعد الاجتماعى أثناء الحصول على الضروريات من الفرع فى بيركشاير، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تيريزا ماي

وارتدت سترة سوداء ، ووشاح قرمزي ونظارات شمسية داكنة ، وقفت بصبر خارج المتجر في ريدينج حيث نظرت إلى هاتفها وشاهدت العالم يمر أثناء حفاظها على مسافة 6 أقدام من المتسوقين الآخرين خلال التسوق بالتزامن مع الجمعة الحزينة.

وأمضت نائبة المحافظين البالغة من العمر 63 عامًا ، والتي استقالت من منصبها كزعيمة للحزب العام الماضي بعد فشلها في إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، 45 دقيقة في ممرات المتجر بحثًا عن الطعام قبل مغادرتها وهي تحمل حقيبة واحدة - وهي علامة على أنها لا تخزن أيضًا.

كما اتبعت رئيسة الوزراء السابقة القواعد وتركت زوجها فيليب في المنزل في سونينج ، حيث يعيش جيرانها جورج وأمل كلوني وعازف الجيتار النجم ليد زيبلين جيمي بيدج.



تيريزا ماى فى المتجر

ولم تكن ماي الوجه الوحيد الشهير الذي يلتقط الضروريات لعطلة عيد الفصح ، حيث شاهدت ممثلة Our Girl ميشيل كيجان تتحرك بعربة تسوق فى ساسكس وشوهدت هيلينا بونهام كارتر في طابور خارج فرع بادجينز غرب لندن.

وقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات فى المملكة المتحدة جراء تفشى وباء كورونا ارتفع 980 حالة إلى 8958 حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.