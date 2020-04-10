تونس ترحب بإعلان التحالف العربى وقف إطلاق النار باليمن

رحبت تونس بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن الوقف الشامل لإطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
وأعربت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم - عن أملها في أن تفتح هذه الهدنة الإنسانية آفاقا جديدة لإيجاد حل سياسي دائم في اليمن، مشيدة بهذا القرار الذي يغلًب الجانب الإنساني في التعاطي مع الأزمة القائمة في اليمن، ومن شأنه أن يساعد هذا البلد الشقيق للتفرغ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكد البيان - وفقا لوكالة الأنباء التونسية - حرص تونس على وحدة الصف العربي، وتجديدها مساندتها لكلً الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصًل إلى حل سياسي شامل ودائم، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
تونس ترحب بإعلان التحالف العربى وقف إطلاق النار باليمنالجمعة، 10 أبريل 2020 03:00 ص
الرئيس التونسى قيس سعيد
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رحبت تونس بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن الوقف الشامل لإطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
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