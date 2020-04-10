"تموين الوادى الجديد" يتسلم 228 بطاقة تموين ذكية ويوزعها على المنتفعين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وصول 228 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها وأكد المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمس.

وقال السيد، إنه جرى التنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، أعلنت أيضا عن وصول 168 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها كما تسلمت أيضا 481 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) مؤكدا على أنه جري تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 28 بطاقات لمركز بلاط، و30 بطاقات لمركز باريس، و98 بطاقة لمركز الفرافرة، و162 بطاقة لمركز الداخلة، و163 بطاقة لمركز الخارجة.

وفى سياق متصل أعلنت المديرية عن تحرير 118 محضرًا ومخالفة تموينية في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة وأكد صلاح في بيان صحفي ، تحرير 28 محضراً ومخالفة تموينية في حملة تفتيش لأفران الخبز البلدي المدعم، و 90 محضرًا في حملة تفتيش علي الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة جود السلع المعروضة ،مشيرا إلى أن حملة المخابز أسفرت عن تحرير 18 محضر نقص وزن و محضر مخالفة مواصفات قانونية للخبز، و 9 محاضر تهريب وتجميع أجولة دقيق مدعم.

أضاف السيد أن حملة الأسواق أسفرت عن تحرير 50 محضر عدم إعلان عن أسعار، و محضر تجميع وتهريب مواد بترولية، و ضبط 5 محلات تجارية بدون ترخيص، و محضرين لضبط سلع مجهولة المصدر، وتحرير 29 محضر عدم حمل شهادة صحية، لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات، و محضر غش تجاري تضمن طرح سلع منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.