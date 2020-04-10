اليوم السابع
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تمديد مهلة طلبات العودة للسعودية وتأجيل تحصيل الرسوم

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:29 م
تمديد مهلة طلبات العودة للسعودية وتأجيل تحصيل الرسوم وزير الخارجية السعودى
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية قرار تمديد مهلة استلام طلبات عودة المواطنين إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، وفق الحساب الرسمى للوزارة على "تويتر".

وذكرت الخارجية أن القرار يأتى امتدادا للتوجيهات الملكية بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفى تطور آخر أعلنت المديرية العامة للجوازات فى السعودية، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص والمستحقة على المنشآت، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من18 مارس حتى 16يونيو.

وأوضحت مديرية الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الاثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والمالية والتنموية على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص.


الخارجية السعودية

كورونا

وباء كورونا

السعودية

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