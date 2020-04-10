اليوم السابع
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تعليم الغربية تواصل خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية وإدارة شئون الطلبة

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:09 م
تعليم الغربية تواصل خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية وإدارة شئون الطلبة حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية
الغربيه عادل ضرة

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نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة لتطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، وإدارة شئون الطلبة والامتحانات بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتنفيذ مدير إدارة أمن المديرية، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية ولجنة التطهير بالمديرية فى إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كرونا المستجد وقد شمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.

من ناحية، واصلت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت بالحملة بتطهير قرى شبرا نبات وسنبارة ومنشأة طنبارة، واستخدمت سيارتين تتبعان الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير وجرارت الوحدة المحلية .

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوما.

حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (1)
 
حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (2)
 
حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (3)
 
حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (4)
 
حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (5)
 
حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (6)
 
حملة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية (7)

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وكيل تعليم الغربية

فيروس كورونا

مديرية التربية والتعليم بالغربية

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