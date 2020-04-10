اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:33 م
تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير.. صور تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة القصير، عن القيام بحملة تعقيم ونظافة عامة لصناديق القمامة بشوارع المدينة المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال النظافة والإجراءات الاحترازية بمدن المحافظة.

 

من جانبه أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الجمعة، استمرار أعمال النظافة اليومية وتعقيم صناديق القمامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف قسم النظافة بالوحدة المحلية، بأعمال تعقيم كافة صناديق القمامة والمخلفات المتواجدة بجميع أنحاء المدينة فور تفريغها من المخلفات.

 

وأوضح البدرى، أن الوحدة المحلية مستمرة فى أعمال التطهير والتعقيم بمختلف المناطق، لافتا إلى أنه يتابع تنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التى تقوم بها الجهات المعنية بالتنسيق مع الوحدة يوميا فى بداية ساعات حظر الانتقال.

 

يذكر أن الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، تستمر فى انشاءات مشروعات حماية مدينة القصير من مخاطر السيول، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر .

 

من جانبه أشاد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، بدور الإدارة العامة للمياه الجوفية والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، فى أعمال تنمية وحماية مدينة القصير من أخطار السيول، موضحا أن مدينة القصير على استعدادا تام لمجابهة الأخطار، وحماية الاهالى منها.

 

واضاف رئيس مدينة القصير فى بيان له اليوم ان عملية الإنشاءات بمشروعات السيول تأتى وفقا لخطة الوحدة المحلية التى تشمل نقاط لتمركز المعدات، وجاهزية الأفراد، والادارات المعنية كالاغاثة ومرافق الإسعاف والمياه والمستشفى المركزى وكافة الادارات المختصة التى تعمل فى حالات الطوارئ.

 

وتتواصل الإدارة العامة المياة الجوفية فى عملية إنشاءات بمعبر بمخر وادى العنمبجى، وكذلك إنشاء قنوات صناعية وسدود وحاجز ترابيه بمخر وادى القويح والنخيل .

 

وأشاد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بجهود منظمات المجتمع المدنى بالمدينة ، فى توفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لأهالى المدينة وبيعها بأسعار مخفضة ، موجها الشكر لكل من ساهم فى اكتفاء المدينة من السلع.

 

تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير (1)
تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير 

 

تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير (2)
تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير 

 

تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير (3)
تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير

البحرالاحمر

القصير

تعقيم صناديق القمامة

حملات نظافة بشوارع القصير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة