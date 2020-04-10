تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة القصير، عن القيام بحملة تعقيم ونظافة عامة لصناديق القمامة بشوارع المدينة المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال النظافة والإجراءات الاحترازية بمدن المحافظة.

من جانبه أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الجمعة، استمرار أعمال النظافة اليومية وتعقيم صناديق القمامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف قسم النظافة بالوحدة المحلية، بأعمال تعقيم كافة صناديق القمامة والمخلفات المتواجدة بجميع أنحاء المدينة فور تفريغها من المخلفات.

وأوضح البدرى، أن الوحدة المحلية مستمرة فى أعمال التطهير والتعقيم بمختلف المناطق، لافتا إلى أنه يتابع تنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التى تقوم بها الجهات المعنية بالتنسيق مع الوحدة يوميا فى بداية ساعات حظر الانتقال.

يذكر أن الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، تستمر فى انشاءات مشروعات حماية مدينة القصير من مخاطر السيول، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر .

من جانبه أشاد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، بدور الإدارة العامة للمياه الجوفية والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، فى أعمال تنمية وحماية مدينة القصير من أخطار السيول، موضحا أن مدينة القصير على استعدادا تام لمجابهة الأخطار، وحماية الاهالى منها.

واضاف رئيس مدينة القصير فى بيان له اليوم ان عملية الإنشاءات بمشروعات السيول تأتى وفقا لخطة الوحدة المحلية التى تشمل نقاط لتمركز المعدات، وجاهزية الأفراد، والادارات المعنية كالاغاثة ومرافق الإسعاف والمياه والمستشفى المركزى وكافة الادارات المختصة التى تعمل فى حالات الطوارئ.

وتتواصل الإدارة العامة المياة الجوفية فى عملية إنشاءات بمعبر بمخر وادى العنمبجى، وكذلك إنشاء قنوات صناعية وسدود وحاجز ترابيه بمخر وادى القويح والنخيل .

وأشاد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بجهود منظمات المجتمع المدنى بالمدينة ، فى توفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لأهالى المدينة وبيعها بأسعار مخفضة ، موجها الشكر لكل من ساهم فى اكتفاء المدينة من السلع.



تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير



تعقيم صناديق القمامة وحملات نظافة لمواجهة كورونا بمدينة القصير