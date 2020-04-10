تشيلى تطلق 4 تطبيقات جديدة للتشجيع على عدم مغادرة المنازل والسيطرة على كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أطلقت تشيلى 4 تطبيقات جديدة، فى محاولة لعدم مغادرة الشعب المنازل والاستمتاع بتلك التطبيقات فى منازلهم، وذلك للسيطرة على فيروس كورونا، الذى تسبب فى إصابة 5972 شخصا، و57 حالة وفاة، و1274 متعافى.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية، إلى أن التطبيقات هى "تشيلى 360"، و"وصفات تشيلى"، و"مرصد تشيلى موبايل"، و"تشيلى ساندوتش".

وتقدم التطبيقات حوالى 300 وصفة جديدة للطعام، كما أن مرصد تشيلى موبايل، يمكن من خلاله مشاهدة صور النجوم والاجرام السماوية التى تم التقاطها بواسطة تلسكوب كبير جدا عبر مراكز الفيزياء الفلكية، وهذا التطبيق مخصص لعشاق علم الفلك، ويحتوى على صور عالية الدقة مع أوصاف موجزة مع نص بجانب الصورة، وكذلك معلومات حول الأحداث الفلكية الرئيسية التى تحدث خلال العام.

وكان رئيس تشيلى سيباستيان بنيرا أثار غضبا الأسبوع الماضى بالتقاط صور له فى الميدان الذى كان مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل وضعه ضمن الحجر الصحى للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، وانتشرت صور بينرا فى ساحة بلازا إيطاليا الخالية الآن بعد ظهر الجمعة وهو جالس على درجات نصب تذكارى امتلأت جدرانه بكتابات تدعو لاستقالته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولقى ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آلاف آخرين، كما اعتقل 30 ألفا فى الاحتجاجات التى بدأت فى أكتوبر بسبب زيادة فى تذاكر وسائل النقل العام واتسعت لتشمل شكاوى من المعاشات والرعاية الصحية والتعليم، وجاءت المنطقة المحيطة بساحة بلازا إيطاليا ضمن حجر صحى صارم يغطى مناطق شاسعة من سانتياجو ويمنع الناس من مغادرة منازلهم دون إذن محدد من السلطات، ويوجد بتشيلى حتى الآن 3737 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و22 حالة وفاة. وقال الزعيم المعارض هيرالدو مونوز إن تصرفات الرئيس" مثيرة للانقسام فى وقت تحتاج فيه البلاد للوحدة."

وأضاف على تويتر "الرئيس بنيرا ذهب يتمشى فى بلازا إيطاليا فى الوقت الذى تطلب فيه الحكومة من الناس أن يلزموا بيوتهم ..هذا استفزاز وأمر غير لائق من رئيس دولة فى خضم جائحة".

وقال بنيرا إن الزيارة كانت قرارا عفويا أثناء عودته من العمل، مضيفا " أخذت صورة وواصلت طريقي. يؤسفنى إذا كان قد أسيء تفسير ذلك"