تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب وارتفاع العدد لـ1431

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة المغربية سجلت 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالى إلى 1431 حالة.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى المغربية عن إطلاق برنامج لدعم البحث العلمى والتكنولوجى المُتعلق بفيروس كورونا المستجد بدعم مالى قدره 10 ملايين درهم (مليون يورو).

وذكر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التابع للوزارة - في إعلان حول البرنامج - أن الهدف هو تعبئة فرق البحث المغربية من أجل عمل مشاريع البحث العلمي في المجالات المتعلقة بهذا الوَباء في أقرب وقت ممكن، وسيتم تنظيم البرنامج من طرف المركز الوطني المغربى للبحث العلمي والتقني

ويهدف البرنامج من وراء تمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الصلة بـ"كوفيد-19" العمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة، وفق نتائج الدراسات والأبحاث التي ستعمل، على إيجاد الحلول والمساهمة في التعامل مع الأزمة الوبائية.

وترتكز الأهداف على تقديم عناصر الإجابة عن تساؤلات عديدة؛ من بينها: كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا "كوفيد 19" والإحاطة بمختلف أبعاده في المغرب؟ وما هي التوصيات المناسبة لمعرفة الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين البلاد من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟، إضافة إلى الدروس المستفادة من هذا الوباء والتدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلاً، ويجب إنجاز مشاريع الموضوع الأول في غضون سنة واحدة، أما مشاريع الموضوعين الثاني والثالث فهي محددة في ستة أشهر لكل واحدة.