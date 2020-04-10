ترامب فى مؤتمر كورونا: الاستراتيجية الحاسمة المتبعة من الحكومة تأتى بنتائج جيدة

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة سيكون "أقل بكثير من الرقم 100،000، الذي توقعه خبراء الصحة مع التغييرات فى ولايتى ديترويت ونيو أورليانز.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر للحديث عن تداعيات كورونا: "يبدو أننا نتجه إلى رقم أقل بكثير من 100،000، وهذا سيكون علامة منخفضة، وآمل أن يتجلى.. يبدو أن الوضع في ديترويت ونيو أورلينز يستقر"، متابعا: بدأت ديترويت في الصعود فعلاً، ونيو أورليانز، مكان عظيم ، لدي الكثير من الأصدقاء هناك، لا يمكنهم تصديق ما يحدث لكنهم استقروا بالفعل".

وتابع ترامب قائلا إن استراتيجية حكومته الحاسمة أنقذت "أعدادًا لا تحصى من الأرواح، وأنه يتم إحراز تقدم كبير، وأدعى أن العدد النهائي للقتلى سيكون أقل بكثير من 100،000".

في الأسبوع الماضى، قدر خبراء فرقة العمل في وايتهاوسن أن العدد النهائي للوفيات سيكون على الأرجح بين 100000 و 220.000.