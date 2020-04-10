اليوم السابع
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بوتين يحذر المسئولين من تحميل كورونا مسؤولية الفشل في معالجة المشاكل

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:59 م
بوتين يحذر المسئولين من تحميل كورونا مسؤولية الفشل في معالجة المشاكل بوتين فى اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرانس
كتبت ريم عبد الحميد

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسئولين فى بلاده من محاولات تحميل فيروس كورونا المسئولية عن الإخفاق في حل المشكلات التي تواجهها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني.

وفي اجتماع حول تطوير قطاع الصواريخ الفضائية اليوم الجمعة، قال بوتين فى تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس وموقع روسيا اليوم، إنه: "من الواضح أن مكافحة عدوى كورونا تحمل معها تغييرات في حياة البلاد وفي اقتصادنا عموما، وفي عمل وكالة الفضاء الفدرالية الروسية خاصة. لكن هناك ما أود أن أحذركم منه، وهو وسواس تحميل كورونا المسؤولية عن المشكلات الكثيرة التي ما زالت بانتظار حلها، وكل أوجه القصور، ولا يزال عددها كبيرا أيضا".

وأشار بوتين إلى أن ملاحظته هذه لا تقتصر على أداء وكالة الفضاء وحدها، بل تخص جميع قطاعات الإنتاج وأصناف النشاطات الاقتصادية في روسيا، مضيفا: "آمل أن يصل كلامي هذا إلى آذان الذين يعنيهم هذا الأمر".

 

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك (روسبوتريبنادزور)، قد أعلنت اليوم الجمعة ، أن 162 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد. وذكر المكتب الصحفي للهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تم إجراء أكثر من 1.09 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا ، كما يخضع 162 ألف شخص للرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

 

 وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلن اليوم، تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس في 57 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 11917 حالة ، فيما غادر 97 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي الذين تماثلوا للشفاء 795 شخصا.


 


فلاديمير بوتين

روسيا

كورونا فى روسيا

كورونا

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