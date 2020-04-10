بوتين يبحث مع ترامب مواجهة كورونا والاقتصاد العالمى

وكالات

أعلن الرئيس الروس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بخصوص فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"الروسية، أن الرئيس الروسى، قد أكد فى اتصال مباشر مع طاقم محطة الفضاء الدولية، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة فى مواجهة فيروس كورونا"،مضيفا:"بالأمس أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس دونالد ترامب، وتحدثنا عن سبل مواجهة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في الأسواق العالمية".

وأضاف الرئيس الروسي، أن المتخصصون الروس يعملون بنجاح مع زملائهم الأمريكيين في استكشاف الفضاء، مخاطباً طاقم محطة الفضاء الدولية رقم 62: "روسيا لديها خبرة عالية في التعاون الدولي بمجال الفضاء. يسعدنا أن متخصصينا يعملون بنجاح في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية مع زملائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى القوى الفضائية الرائدة.

وتابع الرئيس الروسي "هذا مثال واضح على الشراكة الجماعية لبلدينا في مصلحة البشرية جمعاء. مثلما نحاول الآن تنظيم العمل حول المشاكل الفعلية، لا أريد التحدث عن هذا، ولكن علي أن أفعل ذلك، أعني مكافحة الوباء [كوفيد-19] يعني الوضع في الأسواق العالمية".

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة أنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".