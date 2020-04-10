بوتين: تطوير برنامج الرحلات المأهولة إلى الفضاء أولوية لبرنامج الفضاء الروسى

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على أن تطوير برنامج الرحلات المأهولة إلى الفضاء يعد أولوية وجانب قويا فى برنامج الفضاء الروسى ، مؤكدا على أنه من الضرورى الحفاظ على الريادة، وقال بوتين، خلال اجتماع ، اليوم الجمعة، حول تطوير صناعة الصواريخ والفضاء - " من بين الأولويات الواضحة تطوير برنامج الرحلات المأهولة ، تقليديا هذا جانب قوى فى برنامج الفضاء الروسي، ومن الضرورى هنا الحفاظ على الريادة".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الروسى أوضح أن تحقيق هذه المهمة يرتبط إلى حد كبير بإنشاء جيل جديد من أنظمة النقل ، وأضاف "من المقرر إجراء اختبارات الطيران لسفينة النقل الجديدة المأهولة فى عام 2023 من قاعدة فوستوشنى الفضائية ، أرجو تزويدى بالمعلومات اليوم عن الإجراءات التى تتخذها روسكوسموس ليتم الإطلاق فى الموعد المحدد وفى الوقت المحدد".

وأضاف، "يجب على روسيا أن تعزز مكانتها فى سوق خدمات الإطلاق العالمية ، وفى الوقت نفسه من المهم أن تبقى وسائل نقلنا إلى الفضاء تنافسية ومطلوبة".

ومن المتوقع، أن يتم إطلاق أول صاروخ ثقيل من طراز "انجاري- آ5" حاملاً مركبة "أوريول" غير المأهولة، فى عام 2023 من قاعدة " فوستوشنى " ، ومن المقرر إطلاق صاروخ من طراز " ينيسي" فرط ثقيل فى عام 2028.