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بلومبرج: تركيا زودت إسرائيل بمساعدات إنسانية لمكافحة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:45 م
بلومبرج: تركيا زودت إسرائيل بمساعدات إنسانية لمكافحة كورونا أردوغان وكورونا
كتب: أحمد علوى

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قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" إن تركيا تقوم بتزويد إسرائيل بمعدات وقاية شخصية، بما فى ذلك أقنعة جراحية وبدلات وقفازات معقمة لمساعدتها على مكافحة تفشى فيروس كورونا.

ونقل التقرير عن مسؤول تركى كبير لم تذكر اسمه قوله، إن أنقرة وافقت على بيع معدات طبية لإسرائيل لأسباب إنسانية، وإن إسرائيل ستستجيب من خلال السماح بمساعدة تركية مماثلة للفلسطينيين.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فقد قال المسؤول التركي إن ثلاث طائرات من إسرائيل كان من المقرر أن تهبط الخميس في قاعدة إنجرليك الجوية، وهي أيضا قاعدة لقوة جوية أمريكية، لنقل الشحنة، ولفت المسؤول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن التقرير غير دقيق، وإن الصفقة تجارية وليست إنسانية، وإنه لا صلة لهذه الصفقة بمساعدة الفلسطينيين. 

وكانت تركيا قدمت معدات وقائية لأكثر من 12 دولة تضررت بشدة من أزمة كورونا، بما في ذلك 5 دول في البلقان وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يذكر أن بعدما سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعدا كبيرا فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألف و226. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن السلطات التركية الإعلان الذى أشار أيضا إلى أن حالات التعافى من الوباء فى البلاد وصلت إلى 1864 حالة.

 


كورونا

اسرائيل

تركيا

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