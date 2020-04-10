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تجنبا للإصابة..

بسبب كورونا.. مسيحيو المكسيك يؤدون "اعتراف" عيد الفصح من السيارة

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:54 م
بسبب كورونا.. مسيحيو المكسيك يؤدون "اعتراف" عيد الفصح من السيارة اعتراف عيد الفصح من السيارة بالمكسيك
كتب محمد رضا

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فرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تغييرات كبيرة على كافة أنماط الحياة العادية والدينية فى ذات الوقت، بسبب العزل المنزلى وتجنب الاختلاط بالآخرين، وفى إطار الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من نمو الفيروس التاجى، اقترح الكهنة الكاثوليك فى أكابولكو، الميناء والمنتجع البحرى الشهير فى جنوب المكسيك، يوم الخميس المقدس على المؤمنين الاعتراف دون الخروج من سياراتهم، من أجل تجنب الإصابة بالمرض القاتل.

سمحت أبرشية أكابولكو لمعهدها الرعوى بالاستقرار فى منطقة كاليتا لإعطاء سر التكفير والغفران للمؤمنين وهم فى سيارتهم، وخلف جدار خشبى مثقوب بالفتحات، كاهن يرتدى ملابسه الكهنوتية، ويرتدى قناعًا واقيًا، ليستمع إلى المؤمنين الذين يأتون إلى "اعتراف السيارات"، وتتبع السيارات الصغيرة والسيارات وحتى الدراجات النارية بعضها البعض أمام الطائفة المرتجلة للكاهن ماركو أنطونيو جاليانا، جالسًا على كرسى مكتب بجوار صليب كبير، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

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ويقول التقرير "يجب أن تكون السيارة على بعد ثلاثة أمتار"، فيما قال الأب جاليانا، لوكالة فرانس برس، إنه "كل من جاء للاعتراف لا يخرج من سيارته، يبقى فيها بشكل دائم، ويحصل على قناع جراحى.. وبعد رحيل كل تائب، يتم رش سائل مطهر لتنقية الهواء".

وبدأت العديد من الأبرشيات البث المباشر المتلفز للطقوس الدينية الأسبوعية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتم إغلاق الكنائس وكاتدرائية أكابولكو بسبب حالة الطوارئ الصحية، وقال الأب جاليانا، "يجب أن تكون الكنيسة أكثر من أى وقت مضى قريبة من المؤمنين"، موضحًا أن المؤمنين يجب أن يهتموا بصحتهم، ولكن فى لحظات الضغط الكبير هذه، وعدم اليقين الشديد، والارتباك الشديد، يحتاجون أيضًا إلى الاهتمام الروحى.

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ويشار إلى أن المكسيك، كانت قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 3441 حالة إصابة بكورونا و 194 حالة وفاة، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق، كانت قد قالت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، إن المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.


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كورونا نيوز

كورونا فى المكسيك

اعتراف عيد الفصح

الكنيسة فى المكسيك

كوفيد 19

اعتراف المسيحيين

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