اليوم السابع
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اليونان ترفع علم إسبانيا فى البرلمان تضامنًا معها في أزمة "كورونا"

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:54 م
اليونان ترفع علم إسبانيا فى البرلمان تضامنًا معها في أزمة "كورونا" البرلمان اليونانى
وكالات

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رفعت اليونان علم إسبانيا في البرلمان، اليوم الجمعة، تضامنًا مع شريكتها الأوروبية التي يتفشى بها فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والذي أودى بحياة 15 ألف شخص هناك.

 

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ـ خلال احتفال رفع العلم، في خطاب وجهه للشعب الإسباني ـ "لستم وحدكم ، كل فرد في اليونان يتضامن معكم في المعركة ضد فيروس كورونا التي سننتصر بها سويًا".

 

وأشارت صحيفة (كاثيميرني) اليونانية الى أنه قد حضر الاحتفال كل من السفير الإسباني لدى اليونان إنريك فيجويرا، ورئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، والذي قرر أن تتم إنارة البرلمان بألوان علم إسبانيا كل ليلة طيلة الليالي الثلاث المقبلة.

 

وقال السفير الإسباني إنه رغم وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس إلا أنها لن تفقد الأمل ، إذ تماثل 15 ألف شخص آخر للشفاء، ما يعد أكبر رقم للمتعافين من الفيروس في العالم بعد الصين، كما أظهرت البيانات الأخيرة أن إسبانيا قد تدخل مرحلة جديدة مع استقرار حالات الإصابة والوفاة وزيادة عدد المتعافين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع علم إسبانيا أيضًا بجانب علمي اليونان والاتحاد الأوروبي أمام وزارة الخارجية اليونانية ومباني عامة أخرى.

 

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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