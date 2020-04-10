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اليمن..حضرموت تطالب القادمين من المنطقة الموبوءة بالتزام الحجر المنزلى

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:23 م
اليمن..حضرموت تطالب القادمين من المنطقة الموبوءة بالتزام الحجر المنزلى اليمن
إيمان حنا

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طالبت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وادي حضرموت و الصحراء، جميع المواطنين وجنود النخبة الحضرمية الوافدين من مديرية الشحر خلال الأيام الماضية بالتزام الحجر المنزلي، ودعت، في بيان، اليوم الجمعة، الوافدين إلى تطبيق العزل الصحي، بعيدا عن أسرهم لمدة 14 يوما.

 
وشددت على التواصل مع غرفة الطوارئ، في حال الشعور بحمى وسعال وألم في الحلق أو ضيق في التنفس، وسجلت مديرية الشحر، صباح اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التدابير الوقائية المشددة بمحافظة حضرموت.
 

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، إلى  إن مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت. وفق وكالة أنباء سبأ،.

وقال الدكتور الوليدى، إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادى الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، قد شدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، واهمية البناء على قرار وقف اطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.


اليمن

حضرموت

كورونا

وباء كورونا

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