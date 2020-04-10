الوحدة المحلية بالمنيا تواصل أعمال التطهير للمنشآت الحكومية

المنيا- حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بعمل حملة مكبرة لرش وتطهير كافة القطاعات والمصالح الحكومية بالمركز والمدينة، اسفرت عن رش وتطهير بعض المصالح الحكومية بالمدينة ( مكتب التضامن الاجتماعى والشئون الاجتماعية ومجزر ملوى والحملة الميكانيكية وسور مستشفى العزل بملوى وشبكة كهرباء مركز وبندر ملوى وجارى استكمال اعمال الرش والتطهير بالمركز والمدينة) وذلك بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وفى مركز ومدينة العدوة تواصل الوحدة المحلية أعمال التطهير والرش والتعقيم حيث تم تطهير مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ومبني مركز شرطة العدوة وماكينات ATM والمدارس ومستشفي الحميات ومحكمة العدوة ومستشفي العدوة المركزي وشارع بورسعيد وشارع مصطفي كامل بالعدوة وذلك بمعدات الرش بالوحدة المحلية، وفى سمالوط تواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال الرش و التطهير بالمصالح الحكومية.

ويأتى ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيؤس كرونا المستجد.