اليوم السابع
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المكسيك تستعد لدخول المرحلة الثالثة من فيروس كورونا خلال 15 يوما

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:34 م
المكسيك تستعد لدخول المرحلة الثالثة من فيروس كورونا خلال 15 يوما لوبيز اوبرادور
كتبت فاطمة شوقى

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قال وزير الخارجية المكسيكى ، مارسيلو أبرارد إن الحكومة بالفعل تستعد للمرحلة الثالثة من فيروس كورونا، حيث من المتوقع تسارع وتيرة الإصابات لتبدأ فى الإنخفاض، مما يجعلنا نستعد ببعض إجراءات المكافحة الوبائية".

وقال وكيل وزارة الصحة، والمتحدث باسم الحكومة المكسكية هوجو لوبيز جاتنيل ، إن "لا يوجد تاريخ محدد لتغيير المرحلة الحالية وعلى الارجح سيكون خلال 15 يوما ، ولكن يتم عمل تقديرات حول الطوارئ الصحية للبلاد منذ ظهور الحالة الأولى فى فبراير الماضى،  لذلك سيتم  عن إجراءات جديدة في الوقت المناسب" .

وفيما يتعلق بالوفيات ، أعرب جاتنيل عن أسفه لتسجيل أول حالتي وفاة للنساء الحوامل في البلاد، وقال "عليك أن تكون حذرا مع النساء الحوامل ، حتى تعتبرهن مجموعة سكانية حساسة للغاية".

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن المكسيك سجلت 194 حالة وفاة و3441 مصابا ، وفقا لوزارة الصحة المكسيكية، والتى حددت وجود 10.105 حالة مشتبه فيها ، و17.950 حالة سلبية.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الثانية من الفيروس بدأت فى المكسيك فى 24 مارس الماضى، وتم استخدام ما يسمى بالمراقبة الخافرة التى تم استخدامها أيضا أثناء أزمة انفلونزا الخنازير، والتى تتم عبر اجراء مسح كامل للجميع.

وأوضحت أن المرحلة الأولى هى التى كانت وجود الحالات الأولى للفيروس من المستورد، والمرحلة الثانية فى المكسيك هى عبارة عن انتشار الفيروس على الشعب نفسه، فى حين أن المرحلة الثالثة هى تدابير التخفيف والوقاية

وتعانى المكسيك من نقص فى العاملين بالقطاع الصحى فى جميع أنحاء البلاد، وتحاول تعويضهم من العاملين بقطاع البنية التحتية.

وقال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم تنفيذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لم تحد من معدلات الجريمة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في مارس، على عكس التوقعات.

 

 

 


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كورونا

المرحلة الثالثة

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