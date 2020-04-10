اليوم السابع
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القوى العاملة: تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين بالقطاع الخاص 3 أشهر

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:28 م
القوى العاملة: تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين بالقطاع الخاص 3 أشهر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
 
وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أن المملكة العربية السعودية أجلت تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر حتي 16 يونيو المقبل.
 
 وطبقا لما صدر في هذا الخصوص أوضحت إدارة الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد، التي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص "إصدار هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.
 
وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان ، أكد  المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بـ "كورونا" ، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة الأردنية ، في حين ارتفع أعداد الإصابات إلى 372 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 161 شخصاً.
 
ومن ميلانو- إيطاليا، لافت الملحق العمالي مجدي حسنين ، إلي وفاة  المواطن المصري أحمد خالد هلال،  ويقيم في ميلانو وهو من محافظة القاهرة، مشيرا إلي أن وفاته كانت طبيعية ، بعد أن نشر بعض جروبات وصفحات المصريين أنه ضحية لفيروس كورونا  ، ولكن والده أوضح أنه كان بخير وتوفي فجأة ، وأن النيابة رفضت تسليم الجثة قبل إعادة التشريح وأن التحليل الأولية أظهرت أنه لا يعاني من أي مرض، والدم ليس به مواد سامة ولا مخدرة، وأظهر نتيجة تحليل كورونا  (سالب) ، أي أنه ليس مصابا بالفيروس .
 
 

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