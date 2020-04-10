اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 01:59 م
خالد صلاح
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الصين تشترط على الوافدين للعاصمة بكين إجراء اختبارات حمض نووى لكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:09 م
الصين تشترط على الوافدين للعاصمة بكين إجراء اختبارات حمض نووى لكورونا مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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قررت سلطات العاصمة الصينية بكين، إلزام الوافدين إلى المدينة تقديم اختبارات حمض نووى لفيروس "كورونا" المستجد بنتيجة سلبية كشرط مسبق للسماح لهم بالتسجيل والإقامة فى الفنادق، وذكر مكتب الثقافة والسياحة فى بكين، فى تصريح اليوم الجمعة، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 أبريل الجاري، وأن الاختبار يجب أن يجرى فى غضون سبعة أيام كحد أقصى قبل تاريخ تسجيل الدخول إلى الفندق، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا على الزائرين تسجيل كافة بيانات الاتصال بهم فى بكين.
 
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة فى الصين مى فنغ - فى مؤتمر صحفى اليوم - إن الصين ستعزز قدرات الكشف والعلاج الطبى فى المناطق الحدودية والمدن الساحلية مع تزايد عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج.
 
كما أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية، اليوم، أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم فحص ومراجعة 11 مادة من المستلزمات الطبية التى يتم تصديرها بما فى ذلك الأقنعة الطبية والبدل الواقية الطبية وأجهزة التنفس الصناعي.
 
من جهتها، أعلنت "هونج كونج" اليوم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 15 لها تاريخ فى السفر إلى الخارج؛ ليرتفع إجمالى الإصابات فى المنطقة إلى 989 حالة.
 

الصين

هونج كونج

السلطات الصينيه

كورونا

فيروس كورونا

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