الصين ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، ترحيبها ودعمها لقرار قيادة القوات المشتركة للتحالف (دعم الشرعية في اليمن) بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين، معربة عن أملها أن يساعد القرار اليمن ودول المنطقة على مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بشكل أفضل وتعزيز عملية السلام اليمنية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال جيان : "تأمل الصين أن تضع جميع الأطراف المعنية مصالح اليمن وشعبها على رأس الأولويات، وأن تخفف من حدة الأوضاع سريعا عبر الحوار والتفاوض، وأن تدفع هذه الأطراف عملية التسوية السياسية، وتعمل على استعادة السلام والاستقرار والنظام الطبيعي في اليمن في أقرب وقت ممكن".

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".