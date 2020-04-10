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السياحة تطلق اليوم الجولة الإرشادية الثانية داخل المتحف المصرى بالتحرير

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:29 م
السياحة تطلق اليوم الجولة الإرشادية الثانية داخل المتحف المصرى بالتحرير المتحف المصرى
كتبت آمال رسلان 

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تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو لجولتها الإرشادية الثانية، لعرض وشرح قطعتين هما؛ تمثال صغير ملون مصنوع من الخشب لخادم الموظف ني عنخ بيبي، والقلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول ، ضمن حملة  ‏#StayHome #StaySafe #ExperienceEgyptFromHome

تمثال صغير ملون مصنوع من الخشب لخادم الموظف ني عنخ بيبي: تم العثور على هذا التمثال في مقبرة الموظف "ني عنخ بيبي" "المشرف على مصر العليا"، من عصر الملك بيبي الأول، الأسرة السادسة، في "مير" بالقرب من مركز القوصية- محافظة أسيوط.

يصور التمثال أحد الخدم واقفًا حاملًا سلة على يده اليمنى المضمومة إلى صدره، السلة مزينة بمربعات ملونة، بينما يحمل على ظهره سلة ' لها شريطين أبيضين تستخدم لحملها على الكتف ومربوطة بيده اليسري . ستلاحظ أن السلة مزودة بحامل لها، لتستقر به على الأرض.

 القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول: تم اكتشاف القلادة حول عنق مومياء الملك بسوسنيس الأول (حوالي 1039–991 ق.م)، هو أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين في مصر، هذه القلادة واحدة من ثلاثة قلادات للملك بسوسنيس الأول، وهي تقريبًا مصنوعة من الذهب بالكامل، تتكون من أربعة عشر سلسة من الذهب متفرعة تنتهي بزهور اللوتس تنتهي بأثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره إلى سلسلتين آخرين، وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزي يحمل اثنين من أسماء الملك.

وقدمت وزارة السياحة والاثار أمس شرح قطعتين هما تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، وتمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك. يصور التمثال الملك واقفا ممسكا صولجاني الحقا والمذبة، وتم تصويره بملامح مبالغ فيها بما في ذلك الكتفين الضيقين، والبطن المنتفخ، والفخذين الممتلئين، والذراعين الرقيقين، ووجه طويل مميز للغاية مع أنف طويلة وعين ضيقة ومائلة وشفتين غليظتين.

تمثال رأس الملكة نفرتيتي مصنوع من حجر الكوارتز. تم اكتشافها في ورشة النحات "جحوتي مس" في مدينة آخت-آتون (تل العمارنة حاليًا). تحمل الرأس الملامح الأنيقة للملكة القوية.

 


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