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السودان وإثيوبيا يتفقان على التنسيق الكامل بين الجيشين لضبط الحدود

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:03 م
السودان وإثيوبيا يتفقان على التنسيق الكامل بين الجيشين لضبط الحدود الجيش السودانى
كتب: أحمد جمعة

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اتفق السودان وإثيوبيا على التنسيق الكامل بين جيشى البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب والمخدرات بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال المباحثات العسكرية التى عقدت بين الجانبين، مساء اليوم الجمعة، بوزارة الدفاع بالخرطوم حيث رأس الجانب السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بينما رأس الجانب الأثيوبي الفريق أول ركن آدم محمد رئيس الأركان الاثيوبي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بالحدود.

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في تصريحات صحفية إن الجانبين تناولا خلال المباحثات ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة لها مشيرا إلى توصل الطرفان إلى تفاهم كامل ومستديم لتأمين الحدود المشتركة.

وأشاد الحسين بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن زيارة الوفد الإثيوبي برئاسة رئيس الأركان ناقشت مجمل العلاقات خاصة فى جوانبها العسكرية والأمنية.

كما أكد رئيس الأركان الأثيوبى أزلية العلاقات بين السودان واثيوبيا معربا عن سعي بلاده لاستدامة علاقات جيدة مع السودان.

وأضاف أن زيارته للبلاد بحثت تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية وناقشت سبل تنسيق الجهود المشتركة لحل كافة المشاكل والمعوقات التى تطرأ في الحدود.

وأوضح أن الطرفين توصلا فى المباحثات إلى توافق شامل فى مجمل القضايا مبينا أن ذلك سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية.

فيما أكد رئيس الاركان الاثيوبي أن الطرفين توصلا أيضا إلى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بملف الحدود، منوها إلى تطرق الطرفان إلى جائحة كرونا وكيفية التنسيق المشترك لمكافحتها وحماية الحدود.

السودان وإثيوبيا يتفقان على التنسيق الكامل بين الجيشين لضبط الحدود
السودان وإثيوبيا يتفقان على التنسيق الكامل بين الجيشين لضبط الحدود

 


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