الزراعة: حملات تفتيشية على منافذ بيع التقاوى لضبط المتلاعبين بالسعر المدعم

كتب عز النوبى

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إن هناك لجان تفتيشية مكثفة متمثلة فى لجنة من الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية والرقابية تعمل على المرور على منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات، لضبط المتلاعبين بالسعر المدعم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وانطلاقا من دور الوزارة فى حماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج الأكثر صلاحية وأقل الأسعار ومنع التلاعب فى الأسواق والاتجار فى التقاوى بالسوق السوداء ووصول التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين وبالأسعار المعتمدة من الوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كانت قد قامت بتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعار العام الماضى دون أى زيادة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أعلنت أن أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إنه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ،وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.