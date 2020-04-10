الخارجية الكويتية تطلق منصة معاكم لتأمين عودة مواطنيها من الخارج

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أطلقت وزارة الخارجية الكويتية، منصة معاكم، بالتعاون مع الجهاز المركزى الكويتى لتكنولوجيا المعلومات؛ لترتيب عودة الكويتيين الموجودين فى الخارج إلى الكويت، ودعت الخارجية الكويتية - فى بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - المواطنين الكويتيين الراغبين فى العودة، إلى التسجيل الفورى لبياناتهم فى هذه المنصة الإلكترونية (https://withyou.e.gov.kw).

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن منصة (معاكم)، هى مؤكدة المسار المعتمد الوحيد من جميع الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة الأخرى، لعودة رعاياها فى الخارج إلى البلاد.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكى، قد أكدت أن الولايات المتحدة ستزود الكويت بتكنولوجيا جديدة للرعاية الصحية، يتم تطويرها فى الولايات المتحدة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت رومانوسكى - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أنها بحثت مع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا المتعلقة بالمنطقة، وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، أن الكويت تعد شريكا قويا للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بتقليل ووقف انتشار الفيروس فيها، كما نقدر للغاية الصداقة الفريدة التى نتمتع بها مع الحكومة الكويتية، والتى تسمح لنا بإجراء هذه المحادثات المتكررة والمفتوحة.

وأعرب عن تطلعها إلى مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية بشأن القضايا التى تهم البلدين الصديقين خلال فترة وجودها كسفيرة لبلادها، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية تقوم بالتعاون والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بشأن رفاهية المواطنين الأمريكيين فى الكويت، والمواطنين الكويتيين فى الولايات المتحدة.