اليوم السابع
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التنمية المحلية: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى ولن نفرط فى حق الدولة

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:00 ص
التنمية المحلية: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى ولن نفرط فى حق الدولة محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، استمرار جميع المحافظات فى أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، بالتصدى لمحاولات بعض المواطنين استغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يتابع بشكل مع المحافظين على مدار الساعة نتائج هذه الحملات التى تشنها المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية،

وكان تقرير لوزارة التنمية المحلية كشف عن نجاح المحافظات فى تنفيذ حوالى 1641 حالة إزالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة إزالة لتعديات علي الأراضى الزراعية وذلك منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدى على أراضى وأملاك الدولة ومخالفات مبانى .

وأشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،  بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وأضاف شعراوى، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع علي مدار اليوم مع الوزارة كل الجهود المبذولة بمحافظات الجمهورية المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أهمية قصوى، مطالبًا المحافظين بالاستمرار في استنفار كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.


التنمية المحلية

إزالة التعديات على الأراضى

اخبار مصر

املاك الدولة

استغلال ازمة كورونا

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