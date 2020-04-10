اليوم السابع
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التضامن: صرف 82% من معاشات شهر أبريل بقيمة 8.772 مليار جنيه

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:20 م
التضامن: صرف 82% من معاشات شهر أبريل بقيمة 8.772 مليار جنيه نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي حول صرف معاشات أبريل وفق الخطة المعدة للصرف.
 
 
وأوضح التقريرالانتهاء من صرف ما يزيد عن 82 % من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديده لشهر أبريل مع آخر يوم لصرف الشريحة الثالثه ، حيث أكد التقرير على انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه و صرف معاشات ابريل لجميع الشرائح خلال المدد المخصصة لها والتى بدات منذ الأول من هذا الشهر على أن يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له.
 
 
وبلغ إجمالى حركات الصرف حتى نهاية اليوم التاسع من شهر ابريل قد بلغ 6.281 مليون عمليه صرف بقيمة إجمالية تقارب 8.772 مليار جنيها.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 716 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.150 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (A.T.M) الصرف الآلي 2.457 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.869 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.107 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.753 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.
 
 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ان نجاح خطة الصرف التي أعدت لتفادي التكدس والزحام ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا نجحت بفضل التنسيق مع الجهات المعنية وعلي رأسها هيئة البريد والبنوك وتعاون الوزارات المختلفة وكافة المحافظات من أجل سلامة اصحاب المعاشات إلي جانب المجهود الكبير من موظفى التأمينات طوال الأيام الماضية.
 
 
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس فى منافذ الصرف، والتى تضمنت تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
 
 
كما أكدت على إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

التضامن

نيفين القباج

معاشات ابريل

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