اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:15 م
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الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوكرانيا للحد من انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:11 م
الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوكرانيا للحد من انتشار فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أبوظبى أ ش أ

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أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين فى القطاع الطبى بها، وذلك لدعمها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد  كوفيد- 19 .

وتأتى هذه المبادرة -وفق وكالة اانباء الإماراتية- اليوم  الجمعة  فى إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التى تعمل على محاربة تفشى فيروس كورونا وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير الإمارات لدى أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبى " إن هذه المبادرة تأتى للتضامن مع الدول التى تتصدى لانتشار الفيروس" ، موضحا أنها ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها فى مكافحة انتشاره فى البلاد، مؤكدا وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا و شعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات فى البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

 


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أزمة كورونا حول العالم

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كوفيد 19

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