اليوم السابع
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الأمن القومى الروسى يحذر من المحاولات المستمرة لنقل الإرهابيين لروسيا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:44 م
الأمن القومى الروسى يحذر من المحاولات المستمرة لنقل الإرهابيين لروسيا الأمن الروسى
أ ش أ

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حذر سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، من المحاولات المستمرة لنقل المسلحين الإرهابيين، الذين قاتلوا فى كل من سوريا والعراق، إلى الأراضى الروسية، وقال باتروشيف، خلال مؤتمر للأمن القومى فى منطقة الأورال الروسية، اليوم الجمعة " ما زال التهديد الإرهابى قائما من خلال نشاط المنظمات الإرهابية الدولية الموجودة فى روسيا، والتى تعمل على شكل خلايا تقوم بجمع الأموال للقيام بأنشطتها الإرهابية".
 
وأضاف،" أن المحاولات مستمرة لنقل المقاتلين الإرهابيين، الذين اكتسبوا الخبرة القتالية فى كل من سوريا والعراق إلى الأراضى الروسية". 
 
وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أعلن فى وقت سابق أن الأمن الروسى كشف عن أكثر من 5.5 ألف مواطن روسي، غادروا إلى الخارج للقتال إلى جانب الإرهابيين الدوليين.
 
 

روسيا

الامن القومى الروسى

الإرهابيين

سوريا

العراق

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