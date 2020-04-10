اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استكمال تطهير وتعقيم مدينة العريش بحضور نائب المحافظ.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:56 م
استكمال تطهير وتعقيم مدينة العريش بحضور نائب المحافظ.. صور تطهير وتعقيم مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، مواصلتها بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات، الصحة والطب البيطري والزراعة أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد .

وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم شارع أسيوط من عمارة عطا وحتى شارع الخزان، بجانب تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بحي الزهور بالمساعيد والمنازل والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

 

وأضاف نائب المحافظ، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره، أكد عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة، وتم تطهير وتعقيم نحو 500 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

 

يذكر أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت منتصف الأسبوع، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز مدينة العريش والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

تطهير وتعقيم مدينة العريش (1)
 
تطهير وتعقيم مدينة العريش (2)
 
تطهير وتعقيم مدينة العريش (3)
 
تطهير وتعقيم مدينة العريش (4)
 
تطهير وتعقيم مدينة العريش (5)
 
تطهير وتعقيم مدينة العريش (6)

شمال سيناء

العريش

سيناء

كورونا

corona news

فيروس كورونا

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا فى مصر اليوم

وفيات كورونا فى مصر

احصائيات كورونا

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة