استكمال تطهير وتعقيم مدينة العريش بحضور نائب المحافظ.. صور

وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم شارع أسيوط من عمارة عطا وحتى شارع الخزان، بجانب تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بحي الزهور بالمساعيد والمنازل والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

وأضاف نائب المحافظ، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره، أكد عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة، وتم تطهير وتعقيم نحو 500 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

يذكر أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت منتصف الأسبوع، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز مدينة العريش والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.