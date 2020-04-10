إزالة 4 حالات تعدي على الأراضى الزراعية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت حملة مكبرة، بمركز بلبيس في الشرقية، بإشراف اللواء سامي علام رئيس المدينة، من إزالة 3 حالات بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة علي مساحه 235متر، كما قامت رئاسة مدينة الحسينية ، بإشراف علي الصناديلي رئيس المدينة ، بالتنسيق مع رئيس قسم الازالات برئاسة المركز ومسؤل الإدارة الزاعية بالحسينية وبالتنسيق مع مركز شرطه الحسينيه.

وتم إزالة حالة فورية للتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية قطاع الحسينية ثاني علي مساحة ثلاث قيراط والحالة عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الدبش الأبيض، وكذا بفض دورة لكرة القدم بمدرسة الملكيين البحرية ويحيل عامل المدرسة المكلف بالنوبتجية للتحقيق لسماحة باستغلال حوش المدرسة كملعب وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد صدر الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.

كما شكلت لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولي الإدارات الهندسية ومديرى الأملاك بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة خاصة فى أوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.