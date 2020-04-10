أول صور من تعقيم عزبة منشية نيازى بمغاغة بعد وضعها بالحجر الصحى

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت اليوم فى تنفيذ إجراءات الحجر الصحى المنزلى بعزبة منشية نيارى التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



عزبة منشية نيازى بمغاغة

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحى بمنشية نيازى بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وبعض المخالطين له من أسرته، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه يتم على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحى الكامل على عزبة منشية نيازى بمركز مغاغة، حيث تم تحديد الموقع السكنى للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه، بالإضافة لقيام الفريق الوقائى بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الاسعاف لوضع تمركزات فى حال الحاجه اليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالى عزبة منشية نيازي.

وكان المحافظ قد أعلن عن رفع الحجر الصحى الذى تم وضعه على 12 أسرة بقريتى القيس وابوجرج بمركز بنى مزار حيث امتدت فترة الحجر 14 يوما ولم يظهر خلالها أية حالات إيجابية.



عزبة منشية نيازى بمغاغة



عزبة منشية نيازى بمغاغة



عزبة منشية نيازى بمغاغة



عزبة منشية نيازى بمغاغة

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحى بمنشية نيازى بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وعدد من المخالطين له من اسرته ، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه يتم على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيراً الى ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، انه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحى الكامل على قريه منشية نيازى بمركز مغاغة، حيث تم تحديد الموقع السكنى للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه، بالإضافة لقيام الفريق الوقائى بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلى وتطبيق اجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الاسعاف لوضع تمركزات فى حال الحاجه اليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالى منطقة منشية نيازي.

وكان المحافظ قد أعلن عن رفع الحجر الصحى الذى تم وضعه على 12 أسرة بقريتى القيس وابوجرج بمركز بنى مزار حيث امتدت فترة الحجر 14 يوما ولم يظهر خلالها أية حالات إيجابية.