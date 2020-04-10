"أوقاف الإسماعيلية" تغلق مسجدا أقيمت فيه صلاة الجمعة بالمخالفة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تمكنت لجنة التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، بغلق مسجد "الهادى"، بمنطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، لقيامه بمخالفة التعليمات وإقامة صلاة الجمعة، اليوم، فى مخالفة لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بغلق جميع المساجد، فى إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أوصى محققى الوزارة بفصل أو إحالة أى إمام مسجد خالف تعليمات غلق المساجد،​ مؤكدًا أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وتمكنت لجنة التفتيش والمتابعة تحت إشراف الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والتى تقوم بالمرور على المساجد للتأكد من إغلاقها تنفيذًا لقرار وزير الأوقاف، من ضبط القائمين على المسجد، أثناء رفع أذان صلاة الجمعة، حيث اكتشفت افتتاح المسجد أمام المصليين، وعلى الفور تم الاتصال برجال الشرطة، وتم القبض على القائم على المسجد، وتحرير محضر له، وغلق المسجد، واستلام المفاتيح الخاصة به، وتعيين موظف من مديرية أوقاف الإسماعيية لمتابعة المسجد.

وقال مصدر بمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن المسجد تابع للأهالى وليس تابع لوزارة الأوقاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين على المسجد، لمنع تكرار هذا الموقف.

وقال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن مديري الإدارات الفرعية ومفتشي خط السير بالإدارات التابعة المختلفة، قاموا بالمرور على المساجد، وتم التأكد من غلق جميع المساجد، ماعدا أحدى المساجد بمنطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن مؤذن كل مسجد دخل المسجد وتم غلقة من الداخل، والتزم الجميع بالأذان الموحد الجديد، لافتا إلى أن المفتشين تفقدوا جميع المساجد وتم التأكد من غلقها وعدم فتحها، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد طبقًا لخطة الدولة لمكافحته، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين الصلاة في منازلهم 4 ركعات مثل صلاة الظهر.

وأكد الشيخ مجدي بدران، إنه بخلاف اللجان المختلفة للمرور على المساجد، تم تكوين غرف عمليات ومتابعة من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه قامت لجنة مرور من مكتبه بالإشتراك مع مفتشي المتابعة بالمديرية بالمرور على مساجد وزوايا المحافظة، للتأكد من غلقها تنفيذًا للتعليمات اليوم الجمعة، وشدد على مديرى الإدارات، والمفتشين بضرورة تكثيف المرور على المساجد والزوايا، وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا أن الآذان لم يرفع إلا من المساجد فقط دون الزوايا، وبالصيغة المنصوص عليه فى القرار الوزارى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن هذا القرار يأتى بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس وبناءً على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية الذى يؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا وما يشكله من خطورة على حياة المواطنين.

شارك في حملة التفتيش على المساجد اليوم الشيخ عبد المنعم عبد العال، مدير الدعوة وعباس رشاد، مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ جمال على، مفتش متابعة بالمديرية والشيخ أحمد فؤاد، رئيس قسم المساجد الأهلية بالمديرية.



