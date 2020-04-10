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أهالى محافظة المنيا يلتزمون بقرار حظر التجوال لليوم الـ 17

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:27 م
أهالى محافظة المنيا يلتزمون بقرار حظر التجوال لليوم الـ 17 خلو الشوارع أثناء الحظر
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهدت محافظة المنيا اليوم الجمعة التزاما كاملا بإجراءات الحظر الوقائية التى تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد، حيث أغلقت المحلات أبوابها من الصباح، وكان هناك التزام كامل بالإغلاق من قبل أصحاب المحلات، كما التزم المواطنون بإجراءات الحظر، وعادوا إلى منازلهم فى الساعة الثامنة مساء، تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

وشهدت الشوارع أيضا دوريات مرورية مكثفة للتاكيد على التزام المواطنين بالحظر والتزامهم بالبقاء فى منازلهم، حيث لا يوجد أشخاص فى شوارع المدينة.

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة إجراءات الحظر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة، إلى جانب أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية ومنع اى تعديات فى المهد والتصدى لمحاولات البعض فى استغلال ما تمر به البلاد فى التعدى على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، إلى جانب الاستمرار فى أعمال التعقيم والتطهير المستمرة للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة ومنع أى تجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد.


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الحظر فى المنيا

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