أمين "أوبك": كورونا وحش غير مرئى تسبب فى صدمة عنيفة بسوق النفط

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أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن فيروس كورونا هو وحش غير مرئى اجتاح كل شىء فى طريقه وتسبب فى خسارة مأساوية فى الأرواح مشيرا إلى أن قلوبنا وصلواتنا مع كل الضحايا والمضارين .

وقال باركيندو – فى كلمته الخميس أمام الاجتماع التاسع لدول أوبك وخارجها عبر تقنية الفيديو – أنه لا توجد قطاعات اقتصادية لم تتأثر بهذا الوضع الكارثي غير المسبوق لافتا الى أن سوق النفط تحديدا شهد صدمة عنيفة لأساسيات العرض والطلب بشكل كامل منذ اجتماعنا الأخير في 6 مارس الماضي.

وأضاف باركيندو أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية تغلغل فيروس كورونا تقريبًا في جميع جوانب الحياة حيث نراه في عمليات الإغلاق التي بدأتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وفي قيود السفر واسعة النطاق وإغلاق الأعمال والصناعة والمدارس وتطبيق محاذير التباعد الاجتماعي وغيرها .

وذكر باركيندو أنه حتى في الأسبوع الأول من شهر مارس بدت التوقعات قاتمة نسبيًا ولكن خلال شهر واحد فقط تغيرت بشكل يتجاوز كل التوقعات واصبحت بيانات العرض والطلب مرعبة حيث نعاني من حجم العرض الفائض المتوقع في السوق وخاصة في الربع الثاني من العام الجاري لافتاً إلى ان صناعة النفط الخام العالمية تنزف بشدة جراء الازمة .