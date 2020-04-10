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أبطال بيسلموا أبطال.. فريق جديد يتولى المهمة بالحجر الصحي في قها

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:46 ص
أبطال بيسلموا أبطال.. فريق جديد يتولى المهمة بالحجر الصحي في قها الفريق الطبي الجديد فور وصوله المستشفى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى الحجر الصحي بقها المركزي، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أي إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالي المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فسي العاشرة صباح اليوم الجمعة.

وتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما مقبلة، وهو الأمر الذي استقبله أفراد الطاقم الطبي بالزغاريد والهتافات، مؤكدين أنهم سعداء بنجاح مهمتهم على أتم وجه، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة عقب انتهاء مهمة الفريق الجديد.

فيما احتفل المستشفى بخروج حالتين جديدتين ليرتفع عدد المتعافين المغادرين للمستشفى إلى 20 شخصا غادروا على مدار 4 دفعات شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور عماد عطيا مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبي بالمستشفى، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هي إبراهيم فوزي وأحمد صديق من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 

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الفريق الطبي الجديد فور وصوله المستشفى

 

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الموقف الحالي بالقليوبية

 

 


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