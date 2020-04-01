3 رسوم بيانية وراء تحذير ترامب الصادم للأمريكيين.. تعرف عليها

كتبت ريم عبد الحميد

فى نبرة غير معتادة منه، وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحذيرا قاتما للأمريكيين بأنهم سيفقدون الكثير خلال الأسابيع القادمة، وقال خلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض إن الأسبوعين القادمين سيكونان صعبين للغاية، فيما أشار الخبراء إلى أن عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 100 ألف و240 ألف حالة.

وكان هناك عددا من الرسوم البيانية وراء هذه الصدمة التى قدمها ترامب لمواطنى بلاده، تم عرض بعضها من قبل أعضاء فريق عمل كورونا بالبيت الأبيض.

الرسم الأول، وجميعها من نماذج كريس موراى، فيتعلق بالموارد الطبيعية من أسرة عادية وأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، وستكون ذروة الحاجة لهذه الموارد فى منصف شهر أبريل بأكثر من 259 ألف سرير مطلوبا وحوالى 40 ألف سرير عناية مركزة ، و31 ألفا و561 جهاز تنفس صناعى.



الأجهزة الطبية



أما الرسم البيانى الثانى فهو يتعلق بعدد الوفيات فى اليوم، والذى أوضح أنها ستواصل الارتفاع الكبير لتصل إلى ما بين 2607 ونحو 5 آلاف وفاة يومية فى 16 أبريل، وهو الذروة قبل أن تبدأ فى الانخفاض التدريجى مرة أخرى حتى توشك أن تتوقف بحلول أغسطس.



عدد الوفيات فى اليوم

الرسم البيانى الثالث يتعلق بإجمالى عدد الوفيات، وأوضح أنها ستصل فى الأسبوع الثانى من مايو لأكثر من 80 ألف، وتصل إلى الذروة فى فى شهر يوليو بأكثر من 93 ألف حالة وفاة، فى أقل التقديرات المتوقعة.



إجمالى عدد الوفيات

وكانت منسقة البيت الأبيض فى فريق عمل كورونا ديبورا بريكس قد استعرضت بعض من النماذج التى توقعت ما بين 100 ألف إلى 240 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن هذه الرسوم توضح ضرورة أن يتوقع الأمريكيين ارتفاعا هائلا فى أعداد وفيات جورونا خلال الـ 14 يوما المقبلين قبل أن تهدأ فى مايو ويونيو.



