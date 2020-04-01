اليوم السابع
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1215 إجمالى الإصابات بكورونا فى المكسيك والوفيات 29

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:15 ص
1215 إجمالى الإصابات بكورونا فى المكسيك والوفيات 29 مصابو كورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.

وأضافت أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة فى المكسيك، يوم الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 فى اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8، وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء الماضى ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 405 حالات.


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