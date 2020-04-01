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ولى عهد دبى يتفقد دوريات الشرطة فى شارع الشيخ زايد.. فيديو وصور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:11 م
ولى عهد دبى يتفقد دوريات الشرطة فى شارع الشيخ زايد.. فيديو وصور ولى عهد دبى
كتب آسر أحمد

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حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تفقد دوريات الشرطة المتواجدة على طريق الشيخ زايد بمدينة دبي، للاطمئنان على سير حركة المرور قبل تنفيذ حظر التجوال الذي يتم تطبيقه للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهر ولى عهد دبي، وهو يتواجد وسط ضباط الشرطة في طريق الشيخ زايد، الذي يعد أشهر طرق دولة الامارات، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات التي نصت عليها دولة الأمارات على خلفية الأزمة الصحية التي يعاني منها معظم دول العالم من فيروس كورونا.


 
حمدان بن راشد
حمدان بن راشد

 

حمدان بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد بن راشد

 

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

وقال ولي عهد دبي أمس الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأسمال جديدا في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وفي منشور على تويتر، أكد ولى عهد دبي إن الدعم يأتي "تأكيدا على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما"، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ضخ رأس المال الجديد في وقت لاحق.

يذكر أن طيران الإمارات، قالت إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم فى بيان إن طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات، أعلنت إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل من الوزارة والهيئة قررت تقنين عمل المطاعم والمقاهى ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 فى المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعى " التى لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التى يقوم بها الزبائن بأنفسهم.


حمدان بن محمد

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