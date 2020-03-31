اليوم السابع
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ولى عهد دبى: الإمارة ملتزمة بالدعم الكامل لطيران الإمارات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:21 ص
ولى عهد دبى: الإمارة ملتزمة بالدعم الكامل لطيران الإمارات طيران الإمارات - صورة أرشيفية
رويترز

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قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأسمال جديدا في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وقال الشيخ حمدان في منشور على تويتر إن الدعم يأتي "تأكيدا على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ضخ رأس المال الجديد في وقت لاحق.

يذكر أن طيران الإمارات، قالت إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم فى بيان إن طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات، أعلنت إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل من الوزارة والهيئة قررت تقنين عمل المطاعم والمقاهى ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 فى المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعى " التى لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التى يقوم بها الزبائن بأنفسهم.


طيران الامارات

ولى عهد دبى

الامارات

كورونا

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