وفيات فيروس كورونا في إيران تتخطى حاجز الـ 3 آلاف حالة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى دولة إيران، اليوم الأربعاء عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتصل إلى أكثر من 47500 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

فيما يواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.

وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن تسجيل 34 إصابة جديدة ليصل عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.

الصين سجلت تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.