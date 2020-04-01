وسط أزمة كورونا.. النظام التركى يرفع أسعار البنزين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شهدت أسعار البنزين في تركيا زيادة بداية من منتصف الليل لليوم بمقدار 8 قروش للتر متأثرا بالزيادة الطفيفة لأسعار الوقود في الأسواق العالمية وفقا لصحيفة طرفسيز التركية.

وفى مارس الماضى، أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية تستعد لفرض زيادة فى أسعار البنزين عقب قرارى الانخفاض الكبيرين اللذين أصدرتهما الأسبوع الماضي، حيث إنه عقب هذه الزيادة سيرتفع سعر لتر البنزين بنحو 7 قروش على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف هذه الليلة، وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.55 ليرة إلى 5.62 ليرة في حين سيرتفع في إسطنبول من 5.53 ليرة إلى 5.60 ليرة وسيرتفع في إزمير من 5.63 ليرة إلى 5.70 ليرة.

وكانت أسعار البنزين قد شهدت تراجعين كبيرين الأسبوع الماضي تزامنا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث بات سعر لتر البنزين أرخص من سعر لتر الديزل نتيجة لقراري خفض أسعار البنزين الذين بلغ إجماليهما 1.1 ليرة، ويبلغ سعر لتر الديزل في أنقرة 5.74 ليرة وفي إسطنبول 5.67 ليرة وفي إزمير 5.75 ليرة، وهبطت أسعار النفط عالميا بنحو 25 بالمئة.

وعلى صعيد آخر، تحاول الحكومة التركية منع تبرعات جمعتها رئاسة بلدية إسطنبول لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبلغت قيمتها 6.5 مليون ليرة، وسط أزمة اجتيارح الفيروس القاتل فى محافظات تركية.

ووصلت التبرعات التي بدأتها رئاسة بلدية إسطنبول لمساعدة من يعيشون ضوائق مالية من المواطنين بسبب تفشي وباء كورونا لـ 6.5 مليون ليرة في 3 أيام فقط، ورغم ذلك تحاول وزارة الداخلية التركية بقيادة سليمان صويلو منعها.