اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى: نشر قطع حربية فى الولايات الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:47 م
وزير الدفاع الأمريكى: نشر قطع حربية فى الولايات الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات اسبر
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، خلال المؤتمر الصحفى للإدارة الأمريكية الذى يعقد الآن، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت نشر قطع حربية في الولايات الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات.

وفى وقت سابق سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 865 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتخطى إجمالى حالات الوفاة فى أمريكا أكثر من 4 آلاف حالة، وذلك وفق "سبوتنك".

ويواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.

وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة أوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن  تسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

 

وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.

 

 وسجلت الصين تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.

 

 


أمريكا

كورونا

اسبر

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الغزالى حرب: ترامب أقرب إلى الأسلوب الشعبوى.. وعلاقة مصر بإيطاليا قوية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:30 م

العراق تعود كمسرح للتصعيد الإيراني الأمريكي.. طهران ترسل قائد فليق القدس لبغداد للتشاور مع الكتل السياسىة.. ودونالد ترامب يحذر إيران من مهاجمة القوات الأمريكية.. و واشنطن ترسل صواريخ باتريوت لقاعدة عين الأسد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:00 م

فيديو.. "ترامب وكورونا" من السخرية إلى الأيام المؤلمة جدا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:00 م

كيف تسير الأمور داخل البيت الأبيض فى زمن كورونا؟.. العاملون غير الضروريون يعملون من المنزل.. فحص درجة حرارة الباقين قبل دخولهم.. ميلانيا تلتزم بالتباعد الاجتماعى.. وبارون ترامب غير مستاء من عدم الذهاب للمدرسة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف شروط نقل العامل بين فئات الأجر الشهرى والأسبوعى واليومى أو بالإنتاج

اعرف شروط نقل العامل بين فئات الأجر الشهرى والأسبوعى واليومى أو بالإنتاج

40 شخصا الحد الأقصى لحضور اجتماعات مناقشة الموازنة بالبرلمان بسبب كورونا

40 شخصا الحد الأقصى لحضور اجتماعات مناقشة الموازنة بالبرلمان بسبب كورونا

من البلكونة.. شارع المحطة بطهطا محافظة سوهاج خالى من المارة التزاما بحظر التجوال

من البلكونة.. شارع المحطة بطهطا محافظة سوهاج خالى من المارة التزاما بحظر التجوال

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة

الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة

تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل

تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

إدارة ترامب: عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب

إدارة ترامب: عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب

من البلكونة.. شوارع قرية ساحل الجوابر بالمنوفية تلتزم بحظر التجوال لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع قرية ساحل الجوابر بالمنوفية تلتزم بحظر التجوال لمواجهة كورونا

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة