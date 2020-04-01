وزير الدفاع الأمريكى: نشر قطع حربية فى الولايات الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، خلال المؤتمر الصحفى للإدارة الأمريكية الذى يعقد الآن، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت نشر قطع حربية في الولايات الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات.

وفى وقت سابق سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 865 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتخطى إجمالى حالات الوفاة فى أمريكا أكثر من 4 آلاف حالة، وذلك وفق "سبوتنك".

ويواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.

وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة أوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن تسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.

وسجلت الصين تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.