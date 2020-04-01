وزارة الطاقة الجزائرية تنفى شائعات عن غلق محطات الوقود بسبب "كورونا"

الجزائر أ ش أ

أكدت وزارة الطاقة الجزائرية، أن محطات الوقود ستبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة خلال كل أيام الأسبوع، نافية بذلك شائعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى عن غلقها بسبب فيروس "كورونا السمتجد".

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنها تنفى هذه الشائعات بشكل قطعي، مؤكدة توافر جميع المنتجات البترولية بكميات كافية من شانها تلبية كل الطلبات مهما كان حجمها بكل أريحية.

وأضاف البيان "نعلم أيضا الرأى العام أن المخازن المتوفرة بمحطات الوقود التابعة مملوءة بنسبة تفوق 75 % بتاريخ 30 مارس الماضي، مقابل 60 % عند اتخاذ إجراءات الحجر الصحى التى أقرتها السلطات"، مؤكدة أن عمليات التموين وتوزيع الوقود بشبكة محطات الوقود تجرى بشكل مستمر ومنتظم.