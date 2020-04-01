اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الدفاع العراقية: كورونا قلل من خطر فلول داعش

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:34 م
وزارة الدفاع العراقية: كورونا قلل من خطر فلول داعش الجيش العراقى
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عدم وجود أى تأثير لانسحاب القوات الأمريكية من قواعد عسكرية فى البلاد، على الأمن وسير العمليات العسكرية ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما أشار إلى أن فيروس "كوفيد 19" المعروف باسم (كورونا المستجد) قلل من خطر التنظيم.
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال رسول "الجيش العراقى هو من يمسك الأرض وهو من قاتل تنظيم داعش الإرهابي، وهو من حرر الأراضى العراقية. اليوم أصبحت لدينا قدرة كبيرة وجهوزية عالية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدا أنه "ليس هناك أى تأثير لهذا الانسحاب".
 
وأردف، "وكما ترون عملنا جدى فى كل الأوقات وحتى عندما قاتلنا عصابات "داعش" (الإرهابى المحظور فى روسيا وعدد كبير من الدول) من قاتل ومن حرر الأرض هى القوات المشتركة العراقية".
 
وحول وباء "كوفيد- 19" (كورونا المستجد)، وما إذا تم تسجيل إصابات بين عناصر الجيش العراقي، أكد رسول أنه "حتى الآن لم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجيش العراقي، وقد اتخذنا إجراءات صحيحة ونعمل بشكل دقيق فى هذا الموضوع".
 
وتابع "لدينا مديريتى الأمور الطبية والصنف الكيمياوى وعمليات التعقيم والالتزام بالأمور الوقائية والارشادات تجرى على قدم وساق. الجيش مؤسسة قائمة على النظام والترتيب والنظافة ولهذا هناك متابعة دقيقة من كل القيادات العليا".
 
وبشأن ما إذا كان فيروس "كورونا المستجد" قد قلل من حجم الهجمات ضد القوات العراقية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية "نعم هذا الموضوع له تأثير. فيروس كورونا له تأثير حتى على الفلول الإرهابية، لكن فى الوقت نفسه الأساس هو عدد العمليات النوعية والاستباقية لقواتنا وكم قتلنا وكم من الإرهابيين ألقينا القبض عليهم، وكم من مواقع لهم دمرناها".
 

العراق

الجيش العراقى

الدفاع العاراقيه

كورونا

فيروس كورونا

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق تفرج عن 600 محكوم وسجين بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:38 م

العراق يعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:17 م

العراق يسجل إصابتين بفيروس كورونا فى محافظة ديالى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:15 م

العراق يعيد 115مواطنا من بيلاروسيا وإصابتين جديدتين بـ"كورونا" فى الشعلة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:58 م

كورونا يزيد من انتشاره بالدول العربية.. ارتفاع أعداد الضحايا فى العراق إلى 630 شخصا.. وقطر تسجل 59 حالة جديدة والإجمالى يصل لـ 693 إصابة.. ووصول الوفيات بالجزائر إلى 35.. والسعودية تعلن عزل 6 أحياء بمكة المكرمة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:00 ص

العراق.. عمليات بغداد تعلن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة