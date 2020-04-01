اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:09 م
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هولندا تسجل 149 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:02 م
هولندا تسجل 149 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة هولندا، اليوم الأربعاء عن تسجيل أكثر149 وفاة و أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات المعنية فى دولة هولندا، عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 134 حالة وفاة جديدة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

فيما يواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.
 
وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن  تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.
 
أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.
 
 الصين سجلت تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.
 

 


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